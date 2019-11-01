Лондон, , 15:49 — REGNUM Национальная галерея Лондона впервые представила выставку портретов Поля Гогена. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

В музее представлено более 50 произведений — от самых ранних, парижских и созданных в Бретани, до поздних, полинезийского периода. Собранные из разных мировых музеев и частных коллекций, они демонстрируют, насколько радикально Гогену удалось обновить этот традиционный жанр.

Как отмечают искусствоведы, модели позировали художнику в привычном для себя интерьере или за каким-то занятием, что должно было вносить дополнительный смысл в картину, кроме образа самого портретируемого, как например, в «Сусанне за шитьем», где девушка изображена обнаженной, намекая на другую героиню — ветхозаветной притчи о Сусанне и старцах.

Выставка продлится до 26 января 2020 года.