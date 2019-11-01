Нью-Йорк, США, , 15:49 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выпустил «основной трейлер» предстоящего сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Ролик был опубликован 31 октября на YouTube-канале компании.

«Вы не можете опередить судьбу только потому, что боитесь её», — такое описание создатели шоу разместили под видео. С выходом нового трейлера наконец стала известна точная дата премьеры сериала: Netflix выложит первый эпизод на своём сайте 20 декабря 2019 года.

Ранее шоураннер Лорен Хиссрич сообщила, что в сериале «Ведьмак» почти не будет компьютерных спецэффектов. Она пояснила, что создатели шоу хотели сделать его максимально достоверным.

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