Ханты-Мансийск, , 15:33 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с делегацией в начале декабря отправится во Францию, чтобы принять участие в международной экспертной встрече по вопросам сохранения языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Встреча пройдёт в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 4−6 декабря 2019 года. Участниками мероприятия станут свыше 150 ведущих российских и зарубежных ученых в сфере языковой политики, в руководителей национальных организаций.

Первый день встречи организуется правительством Югры под эгидой ЮНЕСКО и в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей. Автономный округ презентует проведение Года языков коренных народов, объявленного в 2019 году Организацией Объединенных Наций, в целом на территории всей России.