Лос-Анджелес, США, , 15:10 — REGNUM Арнольд Шварценеггер признался в интервью журналистам, что около 30 лет назад он жестоко пошутил над своим другом и коллегой Сильвестром Сталлоне. Об этом 1 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Актёр и политик рассказал, что в тот период карьеры, когда он переключился на комедийные фильмы, ему принесли сценарий фильма «Стой, или моя мама будет стрелять». Когда он прочитал сценарий, то понял, что он никуда не годится и решил, что «не собирается сниматься в этой картине». Вскоре ему позвонил Сталлоне и спросил, говорили ли со Шварценеггером об этом проекте.

«И я сказал: «Да, я думал об этом. Это действительно блестящая идея, этот фильм», — сообщил Шварценеггер, добавив, что Сталлоне, участвовавший в конкурсе, загорелся идеей во что бы то ни стало снять эту картину. Шварценеггер также добавил, что, конечно же, она в итоге «слилась в унитаз».

Издание напоминает, что это сейчас между Шварценеггером и Сталлоне установилось что-то вроде дружеского соперничества, но на определённом этапе их карьеры это была «беспощадная битва» за то, что кого будут называть «главной звездой».

Фильм «Стой, или моя мама будет стрелять» при бюжете $45 млн собрал в США лишь около $28,4 млн, сумма общемировых сборов составила $70,6 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Hulu снимет новый фильм по серии романов «Книги крови» Клайва Баркера