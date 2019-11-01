1 ноября 2019 | Время чтения 1 мин

Троицк, Москва, , 15:29 — REGNUM «Фотопарад в Угличе» открывает в Москве несколько выставок прошлых фестивалей.

Троицк, апрель 2019 © Алексей Куденко

В Троицком Доме учёных 3 ноября 2019 года в 16:00 откроются выставки Елены Несмеяновой, Виктора Лягушкина и Натальи Драчинской. Темы их проектов разные: посвященные природе, религии и истории.

Наталья Драчинская представит серию фоторабот «Фамильные драгоценности», моделирующих мир, в котором семейные драгоценности содержат прах умерших людей. Технология использования кремационного пепла для создания украшений была открыта совсем недавно, и Наталья фантазирует: что было бы, если бы это было возможно сотню лет назад.

Проект «Фамильные драгоценности» © Наталья Драчинская

Проект «Фамильные драгоценности» © Наталья Драчинская

У Елены Несмеяновой два проекта: в первом — «Перемена участи» — автор рассказывает о жизни священника отца Рафаила, его мирское имя — Сергей Симаков, он известен своими художественными работами в стиле авангарда-сюрреализма. Второй проект — «По следам юной бабки моей» посвящен бабушке автора, в юности пережившей заключение в Соловках.

Проект «Перемена участи» © Елена Несмеянова

Проект «Перемена участи» © Елена Несмеянова Проект «Перемена участи» © Елена Несмеянова

Проект «По следам юной бабки моей» © Елена Несмеянова

Елена Несмеянова и отец Рафаил на «Фотопараде в Угличе», 2019 © Юлия Замятина Выставка Елены Несмеяновой на «Фотопараде в Угличе», 2019 © Юлия Замятина

Виктор Лягушкин — международный фотограф и автор журнала National Geographic. Во время выставок в Троицком Доме учёных зрители смогут оценить его лучшие работы, связанные с подводным миром и пещерами: эти снимки позволили автору получить диплом лауреата национальной премии «Подводный мир».

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Ежегодный фестиваль «Фотопарад в Угличе» прошел в Угличе с 7 по 11 августа 2019 года. Целью события является объединение фотолюбителей и профессионального фотосообщества, а также возможность молодым авторам представить свои работы для массовой аудитории. В 2019 году благодаря фотофестивалю в течение всего года состоятся лекции, выставки и конкурсы в сфере фотографии.

Читайте ранее в этом сюжете: Фотопарад снова прошёл по Угличу — итоги фестиваля