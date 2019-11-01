Лос-Анджелес, США, , 14:42 — REGNUM Телеканал Hulu экранизирует цикл романов «Книги крови» писателя Клайва Баркера. Об этом 1 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Снимать фильм будет режиссёр и продюсер Брэннон Брага («Звёздный путь: Энтерпрайз», «Звёздный путь: Первый контакт»), помогать ему в этом будет его коллега Адам Саймон. Стоит отметить, что они вместе работали над созданием сериала «Салем». По имеющейся информации, к проекту уже присоединились Анна Фрил, Бритт Робертсон, Рафи Гаврон и Юл Васкес.

«Книги крови» — это серия рассказов Баркера в жанре городского фэнтези. Цикл был издан в период с 1984 по 1986 годы. В 2009 году он был экранизирован режиссёром Джоном Харрисоном.

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