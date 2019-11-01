Москва, , 14:30 — REGNUM В главные московские книжные магазины высокой художественной, культурной, политической, интеллектуальной и научной литературы — «Фаланстер» и «Циолковский» — поступила в продажу новая книгу Эдуарда Лимонова.

Статьи культового политика и журналиста, живого классика русской литературы Эдуарда Лимонова, написанные для ИА REGNUM в 2017—2018 гг., посвящены важнейшим событиям и тенденциям в мировой и российской политике:

Каталония и Крым,

Франция и Хорватия,

США и Аргентина;

Сечин и Улюкаев;

Путин и Трамп;

Павленский и Нуриев;

«желтые жилеты» и Олимпиада;

Великая Октябрьская социалистическая революция и сепаратизм в Испании;

— всё это и многое другое нашло свое оригинальное отражение в статьях Эдуарда Лимонова для ИА REGNUM. Заинтересованный и острый взгляд писателя и политика позволяет каждому читателю по-новому взглянуть на события совсем недавней истории и задуматься о нашей и не нашей истории, «правильном» социальном устройстве, культурных традициях, которые всё определяют, нашем будущем и будущем всего мира. Увиденные под необычным углом зрения политика Лимонова, освещенные мрачно-ироничным подходом писателя Лимонова проблемы, поднятые журналистом Лимоновым, никого не оставят равнодушными.