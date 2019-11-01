Лос-Анджелес, США, , 14:13 — REGNUM Актёр Габриэль Луна в интервью журналистам сообщил, что сериал телеканала Hulu «Призрачный гонщик» по комиксам Marvel находился в середине процесса предпроизводства, когда пришли новости о его закрытии. Об этом 1 ноября сообщил портал Comicbook.

Луна рассказал, что у него был заключен контракт сроком на три года и он был уверен, что Hulu возобновит производство шоу. Однако позже ему позвонили и сообщили, что проект окончательно закрыт. Актёр отметил, что когда он получил это известие, первые сценарии уже были завершены и шло строительство съёмочных площадок.

Звезда фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» добавил, что ему очень нравится играть этого персонажа и он знает, что фанаты тоже хотят увидеть его в этом образе, однако он вынужден признать, что ничего не может поделать с закрытием проекта.

Напомним, ранее компания Netflix закрыла проекты всех сериалов Marvel, различные шоу по комиксам издательства также покидают другие платформы. Например, недавно телеканал Freeform закрыл сериал «Плащ и кинджал». Даже телеканал ABC закрывает самое долгоживущее шоу Marvel «Агенты «Щ.И.Т.», в 2020 году он покажет его последний сезон.

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