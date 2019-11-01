Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM На Урале «Большой этнографический диктант» написали около 3,5 тыс. свердловчан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По расчётам организаторов, ещё несколько тысяч человек напишут диктант в онлайн режиме. Всего в регионе было организовано 70 площадок для написания диктанта, 17 из них — в областном центре.

Отметим, что написание диктанта приурочено ко Дню народного единства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году «Большой этнографический диктант» проводился на 39 площадках. В нём приняли участие более 2,5 тыс. свердловчан.

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