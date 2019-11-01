Сеул, 1 ноября 2019, 11:27 — REGNUM Южнокорейская музыкальная группа BTS попала в топ социального чарта американского еженедельника Billboard Social 50. Об этом сообщает KBS со ссылкой на журнал.

Концерт группы BTS
Концерт группы BTS
Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com

Согласно опубликованным данным, южнокорейская группа заняла первую строчку рейтинга.

Известно, что BTS лидирует в данном рейтинге на протяжении 120 недель.

Отметим, что недавно южнокорейская группа BTS завершила мировой тур Love Yourself: Speak Yourself, в рамках которого посетила 23 города мира. Тур длился год и два месяца.

В ноябре текущего года группа также появится на церемонии Mnet Asian Music Awards (MAMA), которая пройдет в Нагое, Япония.

Рейтинг Billboard Social 50 включает в себя исполнителей по критерию их активности в различных социальных сетях. Запущен в декабре 2010 года.