Сеул, , 11:27 — REGNUM Южнокорейская музыкальная группа BTS попала в топ социального чарта американского еженедельника Billboard Social 50. Об этом сообщает KBS со ссылкой на журнал.

Концерт группы BTS Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com

Согласно опубликованным данным, южнокорейская группа заняла первую строчку рейтинга.

Известно, что BTS лидирует в данном рейтинге на протяжении 120 недель.

Отметим, что недавно южнокорейская группа BTS завершила мировой тур Love Yourself: Speak Yourself, в рамках которого посетила 23 города мира. Тур длился год и два месяца.

В ноябре текущего года группа также появится на церемонии Mnet Asian Music Awards (MAMA), которая пройдет в Нагое, Япония.

Рейтинг Billboard Social 50 включает в себя исполнителей по критерию их активности в различных социальных сетях. Запущен в декабре 2010 года.