Сеул, 1 ноября 2019, 11:27 — REGNUM Южнокорейская музыкальная группа BTS попала в топ социального чарта американского еженедельника Billboard Social 50. Об этом сообщает KBS со ссылкой на журнал.
Согласно опубликованным данным, южнокорейская группа заняла первую строчку рейтинга.
Известно, что BTS лидирует в данном рейтинге на протяжении 120 недель.
Отметим, что недавно южнокорейская группа BTS завершила мировой тур Love Yourself: Speak Yourself, в рамках которого посетила 23 города мира. Тур длился год и два месяца.
В ноябре текущего года группа также появится на церемонии Mnet Asian Music Awards (MAMA), которая пройдет в Нагое, Япония.
Рейтинг Billboard Social 50 включает в себя исполнителей по критерию их активности в различных социальных сетях. Запущен в декабре 2010 года.