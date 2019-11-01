Сеул, , 10:37 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» был удостоен кинопремии «Голубой дракон». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фильм был удостоен 11 наград, включая награду за «Лучший фильм».

Известно, что на данную кинопремию также были номинированы «Выход» (Exit) Ли Сан Гына, «Дети Свинга» (Swing Kids) Кан Хён Чхеля, «Экстремальная работа» (Extreme Job) Ли Бён Хёна и «Дом Колибри» (House of Hummingbird) Ким Бо Ра.

Отметим, что данная лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля, а также была номинирована на премию Кинофестиваля в Сан-Себастьяне как «Лучший фильм года».

Кинопремия «Голубой дракон» — южнокорейская кинематографическая премия, основанная крупнейшим ежедневным изданием страны «Чосон ильбо». Одна из двух наиболее престижных и освещающихся СМИ премий корейского кино (другая — премия «Большой колокол»).