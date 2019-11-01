Лондон, , 05:41 — REGNUM Фотограф Стив Лазаридес, более десяти лет работавший агентом и водителем британского художника Бэнкси, готовится выпустить книгу со своими снимками, передаёт Huffington Post.

Как сообщается, в 252-страничную книгу под названием «Бэнкси в объективе» (Banksy Captured) войдут около полутысячи ранее не опубликованных снимков с художником и его работами.

Вместе с тем ожидать раскрытия личности загадочного британца не стоит, посколько его лицо читатели так и не увидят. На нескольких опубликованных Лазаридесом снимках из будущей книги Бэнкси запечатлён с таких ракурсов, чего его невозможно идентифицировать, на некоторых фото лицо художника замазано.

Единственное, что теперь можно сказать с уверенностью, — Бэнкси является мужчиной среднего телосложения с густыми и немного вьющимися волосами.

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