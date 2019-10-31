Москва, , 20:46 — REGNUM С 1 по 3 ноября в Москве на территории ЦТИ «Фабрика» будет проходить открытие нового книжного магазина издательства Ad Marginem и издательского проекта «А+А». Об этом сообщает COLTA.

В течении трех дней посетители смогут встретиться с сотрудниками издательства и узнать о работе издательства, процесса выбора и публикации новых книг. 3 ноября будет посвящено детским иллюстрированным книгам, которым будет уделена большая часть книжных полок в магазине. Все три дня в магазине также будет проходить распродажа книг из числа закончившихся тиражей.

Площадка нового магазина не будет ограничиваться выполнением исключительно торговых функций. На ее основе будут организовываться ридинг-группы, семинары, публичные лекции и мастер-классы.