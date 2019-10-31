Ульяновск, , 20:45 — REGNUM В Ульяновской области с 3 на 4 ноября присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств-2019», в рамках которой пройдёт около 500 мероприятий. Тематические программы запланированы не только в Ульяновске, но и в муниципалитетах региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В акции «Ночь искусств» примут участие все областные учреждения культуры. Также праздничные программы будут представлены в домах культуры, концертных зала, библиотеках, образовательных учреждения.

Большая программа запланирована в Ульяновске. К примеру, в Ленинском мемориале готовится выставка кукол литературы советской эпохи, экспозиция «От последователей Левши», будут работать творческие мастерские. В доме-музее В. И. Ленина будет представлена выставка миниатюрных макетов «Руками трогать можно», а в квартире-музее семьи Ульяновых состоится мастер-класс по изготовлению и коллекционированию военных миниатюр.

В краеведческом музее гости смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению головных уборов народов Севера, а в историко-мемориальном музее И.А. Гончарова пройдёт квеста по залам музея и будет представлена концертная программа народных коллективов.

Всего запланировано проведение около 500 мероприятий.