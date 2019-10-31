Финикс , США, , 19:34 — REGNUM Фронтмен треш-метал-группы Megadeth и бывший участник Metallica Дэйв Мастейн прошел курс лечения от онкологического заболевания. Об этом сообщил его друг и коллега по группе Дэвид Эллефсон. Напомним, что 17 июня 2019 года у музыканта диагностировали рак гортани, из-за чего часть намеченных концертов пришлось отменить.

«Дэйв завершил лечение и сейчас восстанавливается, так что мы с оптимизмом смотрим в будущее», — заявил приятель музыканта.

По информации российского новостного агентства InterMedia, музыкальный коллектив уже планирует завершить работу над новым альбомом. Как утверждают представители группы, артисты планирует выпустить его в 2020 году.

В начале следующего года у группы уже запланирован совместный тур с грув-метал-группой Five Finger Death Punch.