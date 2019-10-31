Москва, , 19:32 — REGNUM 1 ноября Центр творческих индустрий «Фабрика» откроет проект художника Димы Грина «Две первые буквы имени мамы», посвящённый низкопороговой уличной социальной работе с людьми, употребляющими наркотики. Об этом сообщает официальный сайт центра.

Художник, активист, социальный работник Фонда Андрея Рылькова Дима Грин представит выставку, которая рассказывает об аутрич-работниках, выходах на вечерние улицы, московской наркосцене и участниках проекта снижения вреда. Часть выставки рассказывает о вечерних выходах к аптекам, о городском пространстве, об общении с участниками и работе аутрича. Работы воссоздают атмосферу вечерних городских окраин, наполняют их персонажами и эпизодами, которые художник фиксирует на стыке документа и изображения.

Дима Грин: «Две первые буквы твоего имени, число, месяц и год рождения, две первые буквы имени мамы: это анонимный код участника программы снижения вреда. В конце разговора его записывает социальный работник. «Мама? Зачем? Причем тут мама?» — не понимает человек. Только что мы обсуждали, какие ему нужны шприцы, не требуется помощь нарколога или юриста, есть у него язвы или абсцессы, принимает ли он терапию от ВИЧ, сколько знакомых он «откачал» полученным от нас налоксоном, и тут такой вопрос.»

Выставка продлится до 24 ноября 2019 года.