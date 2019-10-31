Чебоксары, , 19:01 — REGNUM Более 14 тысяч активных горожан отдали свой голос за один из 13 объектов, которые будут реконструированы в Чебоксарах в ближайшее время, сообщается на официальном портале органов власти Чувашской республики. Голосование проводилось с 16 сентября по 25 октября.

Отмечается, что изначально планировалось выбрать для благоустройства три объекта, однако при подведении итогов глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков обратил внимание на небольшой разрыв между фаворитами голосования и предложил взять в работу пять общественных пространств. В их числе скверы, парк, набережная и лесной массив.

Из-за ограниченного финансирования принято решение увеличить срок благоустройства с одного до двух лет. Таким образом, работы будут завершены в 2021 году.

Напомним, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». Ее основной приоритет — благоустройство пространств с учетом мнения местных жителей.