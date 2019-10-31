Роттердам, Нидерланды, , 18:39 — REGNUM Вслед за успехом на российском Кинотавре фильм авторского режиссера Нигины Сайфуллаевой «Верность» включён в программу одного из самых престижных европейских кинофестивалей, Международного Роттердамского кинофестиваля. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Фильм Сайфуллаевой вошёл в основную программу фестиваля Voices 49. Продюсер картины Сергей Корнихин отметил, что Роттердамский фестиваль активно работает с новыми именами в европейском кинематографе, что лишний раз доказывает, что фильм «Верность» удачно вписывается не только в российский, но и в общий европейский контекст.

Продюсер также отметил, что выступление на фестиваля традиционно привлекает прокатчиков, на данный момент уже идут переговоры о прокате фильма в нескольких европейских странах.