Архангельск, , 17:30 — REGNUM Завершился прием заявок на участие в литературной премии «Чистая книга», посвященной памяти писателя Ф.А. Абрамова. Об этом сообщает сайт Российского книжного союза.

Как сообщают организаторы конкурса, в текущем сезоне была получена 101 заявка на участие. Отдельно стоит отметить широкую географию конкурсантов: Москва, Воронеж, Калуга, Омск, Сыктывкар, Пермь, Новокузнецк; Нижегородская, Волгоградская, Рязанская, Ленинградская, Ростовская области; Красноярский, Забайкальский, Краснодарский края; Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Дагестан и др.

В роли одного из организаторов премии выступает Архангельская областная библиотека им. Н. А. Добролюбова. Премия «Чистая книга» вручается по двум номинациям: современная проза и литературная Критика. В качестве приза победители получат 500 тысяч рублей.