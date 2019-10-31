Лос-Анджелес, США, , 17:15 — REGNUM Официальный представитель комедийного актера Джона Уизерспуна подтвердил, что звезда кино и телевидения скоропостижно скончался в собственном доме. Причина смерти пока не сообщается. Наибольшее признание он получил за свою роль в культовом комедийном сериале «Братья Уайанс», который транслировался во второй половине 1990-х.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о двух чернокожих братьях, вечно попадающих в различные передряги и внимающих «мудрости» своего отца, который на самом деле изрядно заинтересован только в одном — в особенностях женской анатомии.

Кроме того, актер снялся в таких картинах как «Пятница», «Птица» «Принц из Беверли-Хиллз», «Черная комедия», «Первая семья», «Классный ниндзя», «Управление гневом» и «После секса».