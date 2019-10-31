Лос-Анджелес, США, , 16:49 — REGNUM Арнольд Шварценеггер рассказал о своей первой реакции на известие о том, что его дочь Кэтрин встречается с Крисом Праттом. Об этом 30 октября сообщил портал Digital Spy.

Звезда Голливуда и политик сообщил, что он одобрил кандидатуру будущего зятя, несмотря на то, что в самом начале он был немного «потрясён» новостью.

«Я действительно счастлив, что он такой замечательный парень», — сказал Шварценеггер, добавив, что Пратт, кроме этого, является действительно добрым человеком, в том числе по отношению к его дочери, что для него является «самым главным».

Актёр признался, что в начале он задался вопросом, является ли он «конкурентоспособным» по отношению к избраннику Кэтрин. И стал задавать себе разные вопросы.

«Неужели это должен быть парень, который выше меня, больше меня, снимается в фильмах побольше, чем я, и всё такое, приносит больше денег, чем я? Что здесь происходит? Я думаю, что это был дикий случай, когда этот парень оказался в семье», — признался Шварценеггер.

Напомним, Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу 8 июня 2019 года. В феврале 2019 года актёр признался журналистам, что он очень нервничал перед тем, как попросить у Арнольда Шварценеггера руку его дочери.

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