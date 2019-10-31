Алма-Ата, Казахстан, , 16:48 — REGNUM Известный казахский исполнитель, автор песен Бахтияр Мамедов, более известный, как Jah Khalib выпустил новую пластинку, которая получила название «Выход в свет». В нее вошли 14 треков, в том числе фиты с известными артистами, например с Maruv, Kyivstoner, Олегом Грузом и с рэпером Джамалом.

Помимо этого, артист опубликовал и клип на песню «Джадуа», по сюжету которого древние сектанты выпускают из склепа ведьму, которая, если верить картинке, может путешествовать во времени и оказывается в различных точках мира.

По информации российского новостного портала InterMedia, над видео работала целая режиссерская команда, а сам клип был спродюсирован и смонтирован в Алма-Ате.

Напомним, что последний студийный альбом артиста «E.G.O.» вышел в 2018 году, тогда же, когда и последний видеоклип артиста «Медина».