Москва, , 16:45 — REGNUM 3 ноября в галерее «Выхино» Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка «Молодое искусство в контексте дизайна». Проект покажет творчество молодых художников и дизайнеров, работающих с визуально-пластическими качествами современного художественного языка: цвет, форма, фактура, поверхность, объем, пространство. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Студенты кафедры Архитектурной среды и дизайна Института бизнеса и дизайна покажут свои учебные работы на темы: мономатериальный куб, вертикаль, горизонталь и координаты пространства. Темы проявляются как в масштабных упражнениях, осваивающих пространство, так и в реализованных арт-объектах. Такой подход помогает увидеть развитие проектной мысли в художественном языке и её проявление в дизайн-педагогике.

В средовой инсталляции объекты и условная живопись студентов соединятся с живописными работами современных художников Павла Ефанова и Светланы Шебаршиной, использующих тот же пластический язык в своём творчестве.

Выставка продлится до 1 декабря 2019 года.