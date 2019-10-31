Бухарест, , 16:40 — REGNUM В кинотеатре «Эфорие» в Бухаресте проходит Неделя российского фильма. На открытии 30 октября была показана лента режиссера Игоря Зайцева «На службе Петра Великого», которая в российском прокате демонстрировался по названием «Тобол».

Также жители Бухареста и Клуже-Напоки увидят картины «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Экипаж» Николая Лебедева, «Прыжок» («Движение вверх») Антона Мегердичева, «Проект» («Черновик») Сергея Мокрицкого, «Трудности выживания» Евгения Торреса и «Вечная жизнь Александра Христофорова» Евгения Шелякина.

По просьбе публики дополнительно будут представлены три ленты «Ленфильма» — «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Чужая жизнь» Виктора Татарского и «Петербург. Только по любви» Аксиньи Гог, Натальи Назаровой, Оксаны Бычковой, Натальи Кудряшовой, Анны Пармас, Авдотьи Смирновой и Ренаты Литвиновой.

В программе недели встречи с творческими группами некоторых фильмов.