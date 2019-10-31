Нью-Йорк, США, , 16:17 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании NBC объявило о том, что в актерский состав сериала «Чикаго в огне» вернулась Моника Реймунд, получившая признание благодаря «Обмани меня», «Хорошая жена», «Полиция Чикаго», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Счастливое дитя». Картина повествует о команде пожарных, каждый день идущих на риск ради спасения человеческих жизней в Чикаго. Тем не менее, представителям одной из самых опасных профессий в мире периодически приходится жертвовать своими личными привязанностями ради исполнения долга. Герои стараются помогать друг другу не только в огне пожара, но и в пламени любви.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джесси Спенсер, известный по «Против течения», «Городские девчонки», «Доктор Хаус», «Пороги времени» и «Расцвет», Тейлор Кинни, знакомый зрителям по картинам «Бесстыжие», «Касл», «Кости» и «Дневники вампира», Кристиан Столте, снявшийся в «Брат 2» и «Законопослушный гражданин», Имонн Уолкер, сыгравший в «Мысли о свободе», «Оружейный барон» и «Неуязвимый», и Рэнди Флаглер.

В качестве шоураннеров выступили Майкл Брандт, подаривший миру «Поезд на Юму» и «Двойной форсаж», и Дерек Хаас. Работу над сценарием вел Майкл О’Ши. Режиссерами стали Джо Чаппель, Реза Табризи и Сэнфорд Букставер.