Лос-Анджелес, США, , 16:16 — REGNUM Бизнесмен из Малайзии Джо Лоу, которого власти США обвинили в том, что средства, которые он вложил в фильм «Волк с Уолл-стрит» были украденными у компании 1Malaysia Development Berhad, лишился недвижимости. Об этом 31 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Министерство юстиции США сообщило, что Лоу заключил с ним соглашение, согласно которому с бизнесмена будет взыскано $700 млн. Таким образом, он потеряет недвижимость в Лондоне и Нью-Йорке, а также лишится роскошного отеля в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США).

Напомним, в январе 2019 года актёр Леонардо Ди Каприо, исполнивший главную роль в фильме «Волк с Уолл-стрит» дал показания по так называемому «Малазийскому делу» о международной схеме отмывания денег. В июле 2019 года Малайзийская антикоррупционная комиссия задержала в аэропорту одного из продюсеров фильма «Волк с Уолл-стрит» Ризу Азиза.

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