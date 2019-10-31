Москва, , 16:10 — REGNUM Известный российский режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов и возглавляемая им компания Screenlife Technologies совместно с компанией «Робот Вера» займутся разработкой сервиса Vera Voice, главной задачей которого станет синтез голосов знаменитостей. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Тимур Бекмамбетов заявил, что главной задачей компании является создание массового контента, который бы вызвал интерес у пользователей. Так, с помощью новой технологии появится возможность слушать аудиокниги, прочитанные самими авторами, чьи голоса сохранились в записи — например, Льва Толстого, Владимира Маяковского или Сергея Есенина.

Напомним, что Тимур Бекмамбетов считается смелым экспериментатором в работе с формами digital, наиболее известными его проектами являются фильмы «Хардкор», полностью снятый на камеру go-pro, фильм «Взломать блогеров», действие которого разворачивается на рабочем столе персонального компьютера, а также первый в мире digital-сериал в социальной сети «1968».