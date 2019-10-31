Лос-Анджелес, США, , 15:55 — REGNUM Актрисе и режиссёру Оливии Уайлд не понравилось, что авиакомпания Delta Air Lines показывает пассажирам урезанную версию её фильма Booksmart. Об этом 30 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Оливия Уайлд Cristiano Del Riccio

Уайлд обнаружила, что из картины была вырезана сексуальная сцена между двумя девочками-подростками. Кроме того, она обратила внимание, что из фильма также удалены сцены, связанные с «женской сексуальностью».

Премьера фильма Booksmart (название можно перевести как «Умные» или «Начитанные») состоялась в США в марте 2019 года. Картина рассказывает о гомосексуальных отношениях двух учениц старших классов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии появится настоящая Годзилла