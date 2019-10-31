Уфа, , 15:53 — REGNUM Уникальный показ спектакля для незрячих и слабовидящих зрителей прошел в Уфе. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

По сообщению ведомства, драму о взрослении и формировании маленького человека «Униженные» показали в национальном молодежном театре Башкирии им. Мустая Карима. Режиссером-постановщиком данного спектакля является Мусалим Кульбаев.

Незрячие и слабовидящие зрители смогли «увидеть» при помощи особой системы и оборудования Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. А понять постановку помогал профессиональный тифлокомментатор, который в паузах между репликами актеров описывал декорации, происходящие действия на сцене и костюмы актеров.