Москва, , 15:46 — REGNUM 31 октября в российский прокат вышел фильм известного советского и российского режиссера, автора знаменитой советской картины «Белорусский вокзал», Андрея Смирнова под названием «Француз».

Картина рассказывает историю француза Пьера Ришаля (Антон Риваль), приехавшего в 1957 году на стажировку в Московский университет. Здесь он погружается в культурную и политическую жизнь страны, влюбляется в балерину. И еще он прилагает все усилия, чтобы найти следы своего отца, белого офицера, арестованного в 1930-х годах…

Кинокритики отмечают решение режиссера снять картину в черно-белом цвете в тонах «оттепельного кино», а также множество литературных отсылок фильма к искусству и литературе Франции.