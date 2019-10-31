Магас, , 15:41 — REGNUM Жителям Ингушетии приготовили увлекательные мероприятия для акции «Ночь искусств», которая будет проходить в регионе в течение всего дня 4 ноября. В этот день на восьми площадках республики будут организованы разнообразные мероприятия для всех возрастных категорий, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе министерства культуры региона.

Для детей и студентов, а также их родителей в Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Мальсагова в течение всего дня будет проходить акция «Всей семьёй в музей!», приуроченная ко Дню народного единства. Там же покажут документальный фильм о Великой Отечественной войне. В Государственном музее изобразительных искусств пройдут мастер-классы по интерьерному вязанию и вязанию игрушек, написанию акварели.

Мастер-классы по рисунку пастелью откроют в Национальной библиотеке. В Русском государственном музыкально-драматическом театре состоится показ спектакля «Из тьмы веков» и фотосессия с актерами театра.

Республиканский Дом народного творчества пригласит всех желающих на мастер — класс по войлочному ковроделию «От истоков до наших дней» и на уроки лезгинки.

Напомним, всероссийская акция «Ночь искусств» проводится с 2013 года. В нынешнем году по всей России в ночь на 4 ноября состоится более 3,5 тыс. мероприятий.

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