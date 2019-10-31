Москва, , 15:38 — REGNUM 3 ноября состоится открытие проекта «Библиотека народов России», организованного Библиотеками Юга Москвы в рамках празднования Дня народного единства. Об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Проект «Библиотека народов России» включает в себя проведение большого количества тематических мероприятий — лекций, дискуссий, круглый столов, выставок и экскурсий, посвященных теме национального многообразия Российской Федерации. Как отмечает генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» Татьяна Павловна Краснова, проект «Библиотека народов России» создан для приобщения жителей столицы к культурному многообразию народов России.

Торжественное открытие проекта состоится 3 ноября в Библиотеке № 150 (Борисовские пруды, д. 10, к. 5). Посетителей ждут выступления народных коллективов, мастер-классы, научно-популярные лекции. Гостям мероприятия будет также представлена возможность продегустировать башкирский мёд, оленину и солёную рыбу, армянские продукты, алтайский чай и многое другое.