Архангельск, , 15:37 — REGNUM В Архангельске началась всероссийская акция, посвященная 100-летнему юбилею писателя Федора Александровича Абрамова. Об этом сообщает Российская газета.

Суть акции заключается в создании видео, в котором участники конкурса читают предложенные фрагменты из романа Ф.А. Абрамова «Братья и сестры». Лучшие из работ будут включены в видеокнигу по мотивам романа.

По словам заместителя министра культуры Архангельской области Светланы Зеновской, в ходе акции будет записано около ста фрагментов продолжительностью не более одной минуты. К участию в проекте будут приглашены все желающие, при том, что часть фрагментов будут записаны с участием известных культурных деятелей.