Нью-Йорк, США, , 15:32 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании NBC объявило о том, что к актерскому составу сериала «Идеальная гармония» присоединился Джошуа Малина, получивший признание благодаря «Несколько хороших парней», «На линии огня», «Готова на все», «Скандал» и «Доктор Хаус». Актер исполнит роль эксцентричного и ностальгирующего члена судейской коллегии на народном фестивале вилок. Комедия разворачивается в небольшом американском городке, куда приехал известный преподаватель Принстонского Университета для того, чтобы подготовить выступление коллектива местного хора. Тем не менее, главный герой довольно быстро сближается с жителями глубинки и решает несколько продлить свое пребывание.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Брэдли Уитфорд, известный по «Моя жизнь», «Маленький Манхэттен», «Прочь», «Запах женщины» и «Пробуждение», обладательница премии телеканала MTV Анна Кэмп, знакомая зрителям по картинам «Идеальный голос», «Прислуга», «Как я встретил вашу маму» и «Офис», Ризван Манжи, снявшийся в «Патерсон» и «Волк с Уолл-стрит», Тимберли Хилл, сыгравшая в «Впритык», «Анатомия страсти» и «Братья и сестры», и Уилл Гринберг.

В качестве шоураннеров выступили Лесли Уэйк, подаривший миру сериалы «На страт!» и «Жизнь в деталях», и Грег Галлант. Команду исполнительных продюсеров возглавили Джастин МакЭвен, участвовавший в создании картин «Трудности ассимиляции», «Дедушка поневоле», «Соседи» и «Светофор», и Адам Андерс, благодаря которому свет увидел сериал «Мэшап Келли». Работу над сценарием вела Акила Грин. Режиссерами стали Джейсон Уайнер, Джеффри Блитц иТодд Бирман.