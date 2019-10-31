Москва, , 15:10 — REGNUM 31 октября министр культуры России Владимир Мединский заявил, что после просмотра кинокомикса «Джокер» у него остались негативные эмоции. Об этом Владимир Мединский сказал в интервью радиостанции «Авторадио».

Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.

Напомним, что картина режиссёра Тодда Филлипса рассказывает историю одного из самых популярных героев вселенной комиксов DC и одного из самых известных антигероев в истории кино. В фильме затронуты темы отношений человека и общества, непонимания со стороны социума и места человека с ментальными проблемами в современном мире.