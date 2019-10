Лос-Анджелес, США, , 14:24 — REGNUM Режисёр Дэвид Литч, снявший фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу», заявил, что актриса Хелен Миррен достойна того, чтобы получить сольный спин-офф в рамках популярной франшизы. Об этом 31 октября сообщил портал We Got This Covered.

Режиссёр признался: кроме того, что Хелен Миррен отлично делает свою работу она ещё и является «просто красивым человеком». «Мы должны сделать с ней отдельный фильм», — сказал Литч.

Напомним, в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу» Херен Миррен исполнила роль Магдалины Шоу. При бюджете $200 млн фильм собрал в прокате США $173,7 млн, а в мире — около $758,7 млн.

