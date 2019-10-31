Эмеривилл, США, , 14:27 — REGNUM Компания Pixar выпустит шесть короткометражных мультфильмов для сервиса Disney+. Ролик с демонстрацией новых проектов вышел на YouTube-канале студии 30 октября.

На новом сервисе выйдут мультфильмы под названиями Purl, Smash and Grab, Kitbull, Float, Wind и Loop. Последний из них появится на Disney+ 10 января 2020 года.

Напомним, Pixar — это студия из США, занимающаяся созданием анимационных фильмов. Её первая полнометражная картина («История игрушек») вышла в 1995 году.

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