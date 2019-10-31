Лос-Анджелес, США, , 14:11 — REGNUM Уголовное преследование в отношении американского актёра Кевина Спейси прекращено прокуратурой округа Лос-Анджелес из-за смерти обвинявшего Спейси в сексуальных домогательствах массажиста. Об этом 30 октября сообщил телеканал SBC.

В прокуратуре посчитали, что утверждения о сексуальном насилии не могут доказываться о отсутствии жертвы, потому было принято решение о закрытии дела.

Отметим, о смерти истца по делу против Кевина Спейси стало известно в сентябре текущего года. До этого мужчина ранее поддал в суд на актера за то, что последний якобы сексуально домогался его во время сеанса массажа в 2016 году в доме Спейси в Малибу.

Иск против актера должен был рассматриваться в июне 2020 года.