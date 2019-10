Лос-Анджелес, США, , 13:48 — REGNUM Тим Миллер заявил, что он бы покинул проект фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» если бы Линда Хэмилтон отказалась сниматься в новой картине франшизы. Об этом 31 октября сообщил портал We Got This Covered.

Режиссёр сообщил, что лишь в течение очень короткого периода времени создатели фильма обсуждали возможность возвращения актрисы, в итоге они пришли к выводу, что это будет «оптимально».

"Если Линда говорит «да», то это приводит к целому ряду решений. А если она скажет «нет», тогда ты должен сделать что-то совершенно другое, потому что не было мира, в котором кто-либо еще исполнил роль Линды Хэмилтон», — сказал Миллер, добавив, что он, скорее всего, покинул бы проект, если бы актриса отказалась принять в нём участие.

Премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» состоялась в России сегодня, 31 октября 2019 года. Главные роли в нём исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Гэбриел Луна, Диего Бонета, Бретт Азар и Маккензи Дэвис.

