Нью-Йорк, США, , 12:48 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании AMC объявило о том, что сериал «Калейдоскоп ужасов» продлен на второй сезон. Хорор-анталогия основана на одноименном кинофильме 1982 года, сценарий к которому написал Стивен Кинг. Каждый эпизод картины рассказывает отдельную ужасающую историю, выдержанную в классическом стиле жанра.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли в первом сезоне исполнили Йен Грегг, известный по «Озарк», «Резидент», «Новичок», «Ошибки прошлого» и «Нэшвилл», Уилл Киндрачук, знакомый зрителям по картинам «Проповедник» и «Хорошие девчонки», а также Майкл Мэй, Логан Аллен и Кэри Джонс.

В качестве шоураннера выступил Грег Никотеро, подаривший миру «От заката до рассвета» и «Ходячие мертвецы». Команду исполнительных продюсеров возглавили Алекс Орр, участвовавший в создании картин «Атланта», «Арбалет», «Проще простого» и «Синхронность», и Энотони Фанкхаузер, благодаря которому свет увидел «Я плюю на ваши могилы 2». Работу над сценарием вели Джон Эспозито и Джон Харрисон. Режиссерами стал Дэвид Брукер.