Нью-Йорк, США, , 12:38 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый кадр предстоящего сериала V-Wars. Изображение было выложено 31 октября на официальной странице компании в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B4QNgO8JgIP/

Над созданием шоу работают продюсеры и сценаристы Уильям Лорин и Гленн Дэвис. В проекте приняли участие Иэн Сомерхолдер («Дневники вампира»), Эдриан Холмс («Небоскрёб», «Элизиум — рай не на Земле»), Питер Аутербридж («Расследование Мёрдока») и Лора Вандервурт («Укушенная»).

Первый эпизод шоу Netflix выложит на своём сайте 5 декабря 2018 года. Сюжет сериала V-Wars расскажет об истории учёного и его лучшего друга, которые сталкиваются с кризисом, способным привести к войне между людьми и вампирами.

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