Лос-Гатос, США, , 12:04 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что мировая премьера второго сезона сериала «Конец гребанного мира» состоится 4 ноября. Криминальная драма повествует о двух сбежавших из дома и постепенно окунающихся в мир убийств и жестокости подростках. На своем пути они встречаются с разного рода представителями криминального мира: от торговцев наркотиками до серийных убийц.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Чарли Ковелл, подаривший миру сериалы «Люди» и «Банан», и Чарльз С. Форсман. Режиссерами картины выступили Люси Форбс и Дестини Экарага. В число исполнительных продюсеров вошли Мюррэй Фергюсон, Эд Макдональд, Энди Бейкери Доминик Бьюкэнан.

Главные роли исполнили Алекс Лоутер, известный по «Игра в имитацию», «Прощай, Кристофер Робин», «Черное зеркало» и «X+ Y», Стив Орам, знакомый зрителям по картинам «Глухой пролет», «Майти Буш», «Миранда» и «Чисто английские убийства», Вунми Моссаку, снявшаяся в «Фантастические твари и где они обитают» и «Филомена», Наоми Аки, сыгравшая в «Пять» и «Доктор Кто», и Джессика Барден.