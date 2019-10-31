Лос-Анджелес, США, , 12:01 — REGNUM Эмбер Хёрд обвинила Джонни Деппа в том, что он подкупал людей, которые были свидетелями инцидентов, связанных с применением насилия по отношению к ней. Об этом 31 октября сообщил портал Comicbook.

Сторона актрисы ходатайствовала в суде об истребовании документов компании The Mandel Group (TMG), которая управляла бизнес-делами актёра. По мнению Хёрд и её адвокатов, TMG платила работавшим на Деппа людям за молчание по поводу фактов применения насилия в отношении актрисы со стороны бывшего мужа.

Напомним, в мае 2019 года Джонни Депп опроверг эти обвинения, заявив, что в действительности жертвой насилия был он сам. Актёр заявил, что Эмбер Хёрд неоднократно наносила ему серьёзные травмы.

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