Волгоград, , 12:01 — REGNUM 31 октября в Волгорадском выставочном комплексе «Экспоцентр» открывается выставка «Восточный базар».

Как отмечают организаторы. в течение четырёх дней посетители смогут погрузиться в сказочную атмосферу, приправленную ароматными специями, запахами благовоний, пёстрыми тканями и колоритной музыкой. В программе выставки — мастер-классы, выступления творческих коллективов, дегустации национальных блюд, модные показы.

Кроме того, зрители увидят выступления творческих коллективов и артистов с национальными танцами, песнями, театральными зарисовками, демонстрирующими обряды восточных народов, а также музыкантов, играющих на традиционных инструментах.