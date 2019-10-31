Москва, , 11:58 — REGNUM 31 октября в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством народного артиста России Бориса Фрумкина даст грандиозный концерт в честь 85-летия коллектива. Оркестр внесен в книгу рекордов Гинесса как самый «долгоиграющий» биг-бенд в мире.

Программа юбилейного вечера держится пока в тайне, хотя для любителей жанра ясно, что прозвучат шедевры джазовой музыки в исполнении оркестра, бережно хранящего традиции своего первого руководителя. Само же исполнительское участников праздника, по оценки критиков, безупречно.

Свой отсчет времени оркестр ведет с 1934 года, когда молодые русские музыканты, живущие в Харбине, решили играть джаз и собрать свой небольшой инструментальный ансамбль. Первым руководителем стал 18-летний Олег Лундстрем. Коллектив гастролировал по Китаю и завоевал популярность. В 1947 году музыканты оркестра обратились в посольство СССР с просьбой о возвращении на родину. Оркестр обосновался в Казани. В 1956 году переехал в Москву. За годы своего существования джазовый оркестр выступил в более 500 городах, дал десять тысяч концертов, записал 10 пластинок. Он неизменный участник крупных международных джазовых фестивалей.