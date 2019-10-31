Сеул, , 11:51 — REGNUM С 1 по 17 ноября в столице Южной Кореи пройдет 11-й Сеульский фестиваль фонарей (Seoul Lantern Festival). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, что фестиваль будет проходить у ручья Чхонгечхон.

Известно, что в этом году вдоль ручья будут установлены множество бумажных фонарей, выполненных в виде персонажей известных зарубежных и корейских сказок. Отметим, что на фестивале можно будет увидеть персонажей из Золушки, Алладина, Алисы в Стране Чудес, Пиноккио, Питера Пэна.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка композиций тайваньских мастеров, посвященная горам, и китайских мастеров.