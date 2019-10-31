Нью-Йорк, США, , 11:34 — REGNUM Руководство американской телевизионного канала FX объявило о том, что стартовали съемки четвертого сезона сериала «Фарго». Сюжет четвертого сезона криминальной антологии разворачивается в 1950-х годах в городе Канзас-Сити, который станет перекрестком двух миграционных потоков: итальянских переселенцев и бегущих от расистского юга США афроамериканцев. Приезжие сформируют два противоборствующих клана и будут сражаться за «место под солнцем».

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кори Хендрикс, известный по «Полиция Чикаго», «Медики Чикаго», «Империя», «Доказанная невиновность» и «Чи» и Мэтью Элам.

Шоураннером остался обладатель премий «Эмми» и «Золотой Глобус» Ной Хоули, участвовавший в создании сериалов «Легион» и «Кости». Команду исполнительных продюсеров возглавили четырехкратные обладатели премии «Оскар» братья Итан Коэн и Джоэл Коэн, подарившие миру такие картины как «Большой Лебовский», «Старикам тут не место», «Бартон Финк» и «Перекресток Миллера».