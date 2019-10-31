Москва, , 11:31 — REGNUM На СТС 2 декабря стартует сериал «Кухня. Война за отель», в котором исполнительный продюсер картины Федор Бондарчук сыграет самого себя. Данный проект является продолжением сериалов «Кухня» и «Отель Элеон».

По сюжету, чтобы отомстить бывшему мужу, главная героиня Элеонора купит гостиницу в Сочи и наймет шеф-повара Дмитрия Баринова. Раскручивая гостиницу и приглашая суперзвезд, главные герои будут скрывать убыточность их предприятия. В одном из эпизодов в Сочи к Дмитрию Нагиеву приедет Федор Бондарчук и предложит поучаствовать в съемках очередной кинокартины.

Согласно телеканалу «СТС», к зрителям вернутся герои из прошлых частей франшизы: Дмитрий Нагиев, известный по фильмам «Елки Последние», «Все о мужчинах», «Самый лучший день», Дмитрий Назаров, снявшийся в «Штрафбат», «Откровения». «Закон», Елена Ксенофонтова, сыгравшая в «Красная капелла», «Курсанты» и «Хорошие руки».

В качестве создателей сериала выступили Константин Маньковский и Андрей Мухортов, подарившие миру сериал «Психологини». Команду исполнительных продюсеров возглавили Вячеслав Муругов, участвовавший в создании картин «Кухня» и «Квест», и Фёдор Бондарчук, благодаря которому свет увидел сериал «Молодежка». Режиссером стал Евгений Шелякин.