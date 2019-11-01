1 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Работы по реконструкции. Сентябрь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Игорь Юдкевич, Александр Куликов, , 14:09 — REGNUM Много мусора сыпется последние лет 30 на Великую Отечественную войну в попытке очернить подвиг советского солдата и поставить под сомнение не просто величие, а саму необходимость Победы. Под огонь попадают прежде всего самые решающие и трагичные события того времени, будь то блокада Ленинграда или Сталинградская битва. Неслучайно и в известных европейских странах развернулась «война с памятниками», в этом смысле противостояние и защита верного исторического взгляда становятся принципиальны. Тем отраднее, что реставрация монумента «Родина-мать» в Волгограде проводится столь масштабно и тщательно.

Пескоструйная обработка и заделка швов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Установка основного периметра строительных лесов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Установка основного периметра строительных лесов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Установка основного периметра строительных лесов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Установка основного периметра строительных лесов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Установка основного периметра строительных лесов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Установка основного периметра строительных лесов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Установка основного периметра строительных лесов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Пескоструйная обработка и заделка швов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Кроме самого монумента, реставрация и необходимый ремонт охватят и стилобат (бетонную опору памятника), и склон Мамаева кургана, будут восстановлены элементы благоустройства, произведена переукладка газона. При этом, по словам Алексея Дементьева, директора музея-заповедника «Сталинградская битва», материалы для работ использовались самые лучшие, обеспечение оборудованием и материалами — своевременное и достаточное, а технологический контроль очень строг. Работы идут с начала весны, неудивительно, что для сотрудников музея год оказался насыщенным и сложным.

Пескоструйная обработка и заделка швов. Июнь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Уборка опалубки и внешние работы. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Уборка опалубки и внешние работы. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Уборка опалубки и внешние работы. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Уборка опалубки и внешние работы. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Алексей Дементьев «Мы очень ждали этот год и начала большой реставрации. В хорошем смысле нам пришлось «жить рука об руку» с реставраторами, которые проводят эти работы. Хочется выразить свою благодарность тем людям, которые делают эту большую работу. И тем, кто работал с документацией, и тем, кто на протяжении пяти месяцев ежедневно поднимались на строительные леса и непосредственно проводили эти работы».

Уборка опалубки и внешние работы. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Окончание работ по установке защитной сетки. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Окончание работ по установке защитной сетки. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Уборка опалубки и внешние работы. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Окончание работ по установке защитной сетки. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Окончание работ по установке защитной сетки. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Окончание работ по установке защитной сетки. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Окончание работ по установке защитной сетки. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Окончание работ по установке защитной сетки. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Конечно, такую работу невозможно проводить без понимания ее значимости, и вопрос не был пущен на самотёк. Для всех, кто работал на реставрации монумента, проводились бесплатные экскурсии по музеям мемориального комплекса, о чем у музея имелась специальная договоренность с подрядчиком. Как говорит Дементьев, труднее всего отвечать на самые простые вопросы.

Алексей Дементьев «Прежде всего, этот монумент на Мамаевом кургане увековечивает память о сотнях тысяч погибших в бою при защите Сталинграда. Скульптура Родины-Матери венчает мемориал, это символ народного порыва на защиту своей Родины. Художественный образ, представленный скульптором Вучетичем, основан на едином народном движении на защиту страны от немецко-фашистских захватчиков. Это отмечают во множестве книг искусствоведы, историки, это говорится в воспоминаниях и высказываниях участников Великой Отечественной войны, и я с ними согласен».

Окончание работ по установке защитной сетки. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Окончание работ по установке защитной сетки. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Работы по очистке пескоструйным способом, вечер. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Работы по очистке пескоструйным способом, вечер. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Работы по очистке пескоструйным способом, вечер. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Сталинградская битва, которая длилась 200 дней (с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943), — действительно переломный этап Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что немецкие войска к началу битвы превосходили советские в живой силе и технике, они потерпели поражение, были окружены и уничтожены. Под Сталинградом фашистский Рейх потерял около четверти (!) войск, брошенных против СССР, а фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен. Это был первый раз, когда нацисты в Германии объявили национальный траур.

Работы по очистке пескоструйным способом, утро. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Работы по очистке пескоструйным способом, утро. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Бластинг, утро. Август 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Работы по очистке пескоструйным способом, утро. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Работы по очистке пескоструйным способом, утро. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Работы по очистке пескоструйным способом, утро. Июль 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Бластинг, утро. Август 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Бластинг, утро. Август 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Работы по реконструкции. Сентябрь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Сам монумент в память об этом сражении — «Родина-мать» — самая высокая статуя в России и Европе (85 метров), на ее возведение ушло 8 лет (с 1959 до 1967 года). До сих пор реставрация главного монументы проводилась два раза — в 1972 и 1986 годах, нынешний этап масштабной реставрации готовился несколько лет. В 2017-м начался ремонт сначала внутренних помещений и скрытых элементов конструкции, а в марте сего года развернулась реставрация внешней поверхности. Кроме реставрации, проводилась также очистка памятника, поверхности скульптуры был возвращен исходный светлый цвет, а загрязнения были устранены.

Демонтаж лесов. Октябрь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Бластинг, утро. Август 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Демонтаж лесов. Октябрь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Бластинг руки. Октябрь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Бластинг руки. Октябрь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

Бластинг руки. Октябрь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM Бластинг руки. Октябрь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM

По словам директора фирмы-генподрядчика Владимира Антонова, решение максимально приблизить монумент к виду на момент открытия возможно и будет реализовано. В музее отмечают, что подрядчик соблюдает график работ, уже в ноябре по плану будет демонтирована основная часть лесов. Нижние 2−3 уровня останутся в лесах для выполнения работ по стилобату, которые по графику будут продолжены в декабре. Продолжаются и работы по инженерным сетям и склону вокруг монумента, их планируется завершить в марте 2020 года. До праздника 9 мая музею будет передан объект с полностью восстановленным благоустройством прилегающей территории склонов.

Демонтаж строительных лесов. Октябрь 2019-го Александр Куликов © ИА REGNUM