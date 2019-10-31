Москва, , 11:29 — REGNUM Счётная палата РФ заявила, что показатель доли сборов российских картин на домашнем кинорынке может не достигнуть к 2030 году запланированых 30%. Об этом 31 октября сообщил портал «Фильм Про».

Отмечается, что соответствующее значение показателя было заложено в планебазового сценария Стратегии культурной политики в кинематографе. Соответствующий вывод эксперты Счётной палаты разместили в отчёте, посвящённом аудиту целевого и эффективного использования государственных средств на поддержку российского кинопроизводства в 2017, 2018 и 2019 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что около трети фильмов, получивших государственную поддержку в период с 2010 по 2015 годы, не окупились в прокате. Соответствующая информация была размещена в очете Фонда кино.

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